На постоянной основе требуется веб-разработчик.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок242 просмотра

Ищу ответственного веб-программиста с творческим подходом, на удаленную работу, для сопровождения готовых веб проектов, а так же разработка новых.

Обязательные требования:

- JavaScript

- HTML , CSS, верстка

- PHP+MySQL

Профессиональные навыки:

- умение разбираться и сопровождать чужой код, проводить отладку проблем.

- опыт работы с популярными CMS (WordPress, joomla, DLE).

- опыт работы с API различных веб-сервисов

- Самостоятельность и скорость выполнения работы.

Оплата по результатам собеседования.

CSSDLEHTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHPWordPress
13 лет назад
abelitro
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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