Подключить оплату-доставку в магазине на Tienda

Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0.

Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы.

Формы и методы оплаты:

- наличные курьеру

- наложенным платежом через почту россии

- предоплата через сбербанка

- пластиковые карты

- робокасса

- безналичная оплата

Доставка:

- курьером по Москве

- до 3000 р - 250 р.

- свыше 3000 р - бесплатно

- по россии

- по предоплате - бесплатно (почта россии)

- до 3000 р. - согласно тарифам почты россии

- от 3000 р. - бесплатно (почта россии)

- иные почтовые службы - согласно тарифам данных почтовых служб.

Все должно быть удобно и понятно - на выходе для сбербанка и почты получаем квитанции для распечатывания, для безналичного расчета форму для ввода реквизитов.

Просьба обязательно указывать стоимость и сроки, без них предложения не рассматриваю.