В проекте используется стандартные jQuery компоненты: - датапикер (http://jqueryui.com/demos/datepicker/) - выпадающий список (https://github.com/claviska/jquery-selectBox) собственно надо сделать пару правок: - задавать возможность открытия выпадающего списка сверху над ...
Подключить оплату-доставку в магазине на Tienda
Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0.
Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы.
Формы и методы оплаты:
- наличные курьеру
- наложенным платежом через почту россии
- предоплата через сбербанка
- пластиковые карты
- робокасса
- безналичная оплата
Доставка:
- курьером по Москве
- до 3000 р - 250 р.
- свыше 3000 р - бесплатно
- по россии
- по предоплате - бесплатно (почта россии)
- до 3000 р. - согласно тарифам почты россии
- от 3000 р. - бесплатно (почта россии)
- иные почтовые службы - согласно тарифам данных почтовых служб.
Все должно быть удобно и понятно - на выходе для сбербанка и почты получаем квитанции для распечатывания, для безналичного расчета форму для ввода реквизитов.
Просьба обязательно указывать стоимость и сроки, без них предложения не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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