Уважаемые фрилансеры! Есть работа по небольшой доработке модуля форума SMF. Согласно имеющемуся ТЗ. Работа достаточно простая, но требует отличных знаний PHP и MySQL. По строкам: желательно реализовать все в течении максимум 3-4 дней (от ...
Написание модуля для сайта на движке Джумла
Сайт написан на движке Джумла. Необходимо написать модуль. Все подробности во вложении. Интересует стоимость и сроки выполнения. Все вопросы просьба в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Исходным материалом является многослойная картинка в формате PSD. Требуется сделать во Flash или используя ajax изменение картинки (переход одного слоя картинки в другой) при наведении на нее мышкой. Есть также параметры, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать приложение под Joomla. 8 таблиц, связанные между собой, формы для их заполнения, навигации, несколько запросов для отображения информации в текстовом и графическом виде. 3 типовые формы для отображения этой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть купленная тема (шаблон) для WP её описание – http://themeforest.net/item/me-onepage-portfolio/2203296 её demo – http://magna-themes.com/demos/wordpress/me/ Нужно установить её на русский WordPress и настроить, т.е. привести примерно к такому виду как на ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт одобрен "Робокассой", нужно добавить ее на интернет-магазин (Друпал). Прием платежей с веб мани, ЯД, карточек, телефона. Проект только для фрилансеров с отзывами! Сроки – два дня. Пишите в проект примерную цену.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $32
Нужно создать девелоперский аккаунт, подключить его к аккаунту, на котором висит эдвордс, и зарегистрировать для него апи-токен. Просьба оставлять заявки только тем, у кого в недавнем времени был успешный опыт активации апи-токена. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Работаю с теми, кто покажет портфолио по реализации сайта, разработанного под мобильную платформу на битриксе. Сайт покажу, тому кто понравился. Бюджет обсуждаем.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется получить (спарсить) контент - содержимое каталогов с трех сайтов: http://www.demonocchiali.it/ (английскую версию), http://cebe-eyewear.ru, http://chiba.de (английскую версию) По каждому сайту на выходе ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
В общем есть форум, движок IPB В запущенном виде, хотел бы его привести в порядок как по дизайну шапки так и в общем. Может быть переехать на другой движок, если это возможно без ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Клиентская часть. 1. Главная страница. Логин, пароль, ок (войти). Три раза не правильный пароль - заблокировать IP (или пользователя) на сутки (допустим). Подскажите, как лучше? :) 2. Каталог продукции. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад