Написание модуля для сайта на движке Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Сайт написан на движке Джумла. Необходимо написать модуль. Все подробности во вложении. Интересует стоимость и сроки выполнения. Все вопросы просьба в личку.

Joomla
13 лет назад
Elinkas
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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