Облагородить форум

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Закрыт1 заявка81 просмотр

В общем есть форум, движок IPB

В запущенном виде, хотел бы его привести в порядок как по дизайну шапки так и в общем.

Может быть переехать на другой движок, если это возможно без потери всех данных и с сохранением урлов.

За ссылкой пожалуйста в личку.

13 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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