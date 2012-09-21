Облагородить форум

В общем есть форум, движок IPB

В запущенном виде, хотел бы его привести в порядок как по дизайну шапки так и в общем.

Может быть переехать на другой движок, если это возможно без потери всех данных и с сохранением урлов.

За ссылкой пожалуйста в личку.