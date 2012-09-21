Создание движка для базы законодательства

Создал базу на форуме phpbb. Теперь задача сделать эту базу в оффлайн версии. Сразу оговорюсь - "качалки" не подходят.

Щас немножко переделываю - результат можно скачать по адресу: http://zem.ua/docs/SZZ_setup.zip

Так вот что желательно:

- Либо (не желательно) в том что делаю - добавить полноценный поиск и еще несколько "пожеланий";

- либо (желательно) создать "движок" в котором хотелось бы:

1. Организовать темы в древовидную структуру с глубиной вложения. Например, тема «Инструкции», подтема «Инструкции утратившие свою силу», а далее, в подтеме, идут непосредственно документы. При этом конечные документы могут храниться как в теме, так и в подтеме. Один и тот же документ может храниться в нескольких темах или подтемах.

Главная страница базы должна содержать:

- Логотипы, контакты, дату актуальности базы

- Баннеры с активными ссылками на внутренние документы или на странице в интернете.

- Статьи со ссылками на внутренние документы на странице в интернете.

- Поля поиска (по названию, по содержанию, по автору документа)

- Дерево тем

Конечная страница документа должна содержать:

- короткий комментарий к документу

- ссылку на загрузку документа в формате Word

- возможность печати просто с программы

- ссылку на документ размещенный на сайте Верховного Совета Украины.

- рекламные баннеры, нажав на которые пользователь переходил на нужную страницу.

Ну - все это можно обсудить

Более подробно через переписку...

PS.

Что то такое уже было на сайте - но Шеф решили "перепоручить" мне :)