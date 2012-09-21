Нужно на сайте, админка osCommerce сделать возможность выбора характеристики товара, в зависимости от характеристики меняется цена.
Создание движка для базы законодательства
Создал базу на форуме phpbb. Теперь задача сделать эту базу в оффлайн версии. Сразу оговорюсь - "качалки" не подходят.
Щас немножко переделываю - результат можно скачать по адресу: http://zem.ua/docs/SZZ_setup.zip
Так вот что желательно:
- Либо (не желательно) в том что делаю - добавить полноценный поиск и еще несколько "пожеланий";
- либо (желательно) создать "движок" в котором хотелось бы:
1. Организовать темы в древовидную структуру с глубиной вложения. Например, тема «Инструкции», подтема «Инструкции утратившие свою силу», а далее, в подтеме, идут непосредственно документы. При этом конечные документы могут храниться как в теме, так и в подтеме. Один и тот же документ может храниться в нескольких темах или подтемах.
Главная страница базы должна содержать:
- Логотипы, контакты, дату актуальности базы
- Баннеры с активными ссылками на внутренние документы или на странице в интернете.
- Статьи со ссылками на внутренние документы на странице в интернете.
- Поля поиска (по названию, по содержанию, по автору документа)
- Дерево тем
Конечная страница документа должна содержать:
- короткий комментарий к документу
- ссылку на загрузку документа в формате Word
- возможность печати просто с программы
- ссылку на документ размещенный на сайте Верховного Совета Украины.
- рекламные баннеры, нажав на которые пользователь переходил на нужную страницу.
Ну - все это можно обсудить
Более подробно через переписку...
PS.
Что то такое уже было на сайте - но Шеф решили "перепоручить" мне :)
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