Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нашей Web Студии расположенной в Г. Киеве, требуется хороший Программист по CMS Drupal (желательно с Украины) как на удалённую работу, так и в офисе.

Проекты разной сложности, но в основном под ключ псд макет даём

Нужен человек, которые будет браться за все заказы и выполнять их, если сработаемся заказов будет много.

От вас портфолио более-менее солидный акаунт на фрилансе и огромное желание работать

Требования:

1) Часто быть онлайн

2) Отличное знание CMS Drupal

3) Знание PHP

4) Умение создавать под CMS Drupal модули и скрипты и переделывать существующие (иногда нужно будет дописывать скрипты под CMS Drupal, чтобы сделать сайт по тз)

На данный момент есть срочный горящий проект

Ценовая политика заказов от 100 до 500 долларов бывает и выше, если заказ большой и сложный. Если хотите работа в офисе, Зарплата обсуждается индивидуально

Первый раз работаем с исполнителем без аванса (бывали не приятные случаи)

Ищем адекватных специалистов, которые чётко всаживаются в оговоренные сроки и знают свой дело. Всем кто заинтересовался, пишите в ICQ 567368517