4 функции для обновления дат, PHP

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка219 просмотров

Работа с датами!

Нужно сделать один класс и 4 функции для обновления дат

PHP
13 лет назад
aperkot80
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitrySamoylenko
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Все реализовано быстро и по заданию! спасибо большое!
Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

DmitrySamoylenko
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад