Модуль Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок141 просмотр

Мне нужен человек, который сможет сделать модуль для этого сайта http://www.freelancer.com/affiliates/dmonco/ по их API документации. Модуль должен обновлять данные. Также должен быть фильтр по категориям.

Joomla
13 лет назад
dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов

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