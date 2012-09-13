PHP-функция запрашивает url и анализирует XML.

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Закрыт2 заявки97 просмотров

нужна функция на пхп is_spammer(ip, email),

которая обращаяется к адресу

www.stopforumspam.com/api?ip=37.112.88.108&[email protected]

который выдает такой XML

ip

yes

2012-09-13 03:57:41

1

email

yes

2012-09-20 08:46:12

255

если хоть один "" содержит "yes", пусть эта функция выдает true

иначе - false. Если не удалось связаться, пусть тоже выдает false.

PHP
13 лет назад
sen77
48 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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