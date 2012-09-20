Сделать калькулятор для просчета полиграфии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок182 просмотра

Необходимо разработать приложение-калькулятор (на сайт) для просчета полиграфической продукции.

Что бы после выбора параметров клиент мог узнать цену на изделие.

13 лет назад
omniawp
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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