Сделать калькулятор для просчета полиграфии

Необходимо полностью настроить счетчик GA для интернет-магазина, а именно мы должны иметь возможность видеть источники траффика, такие как директ, адвордс, естественный поиск, тогр.меил. Видеть заказы, сделанные пользователями из этих источников и их суммы. Естественно, должно ...