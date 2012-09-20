Web-конфигуратор для linux служб

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  2. Веб-программирование
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Необходимо написать модульную систему для конфигурации следующих служб (стартап):

1. Proxy сервер squid (резка трафика, ограничение доступа, резка рекламы, просмотр статистики, подключение к существующему домену AD или Ldap для аутентификации пользователей)

2. Samba & ldap (создание домена, создание пользователей/групп)

3. Настройка сетевых интерфейсов

4. Сбор статистики самого сервера: использование дискового пространства, нагрузка на цп.

5. Файловый сервер, возможность запуска нескольких терминалов

Это все будет крутится на базе дистрибутива centos (необходимо учитывать версии ПО). Подготовить репозитарий и поддерживать его в актуальном состоянии.

CentOSLinux
13 лет назад
antichrist
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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