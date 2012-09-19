Требуется настроить оплату на сайте за СМС

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок146 просмотров

Требуется настроить оплату на сайте за СМС.

Прошу обращаться только тем кто имеет опыт в данной сфере.

Жду ваших предложений!

13 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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