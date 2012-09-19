Создание и наполнение портала на юридическую тем.

Требуется создание и наполнение портала на юридическую тематику. Движок - DLE. Дизайн - есть. Структура - есть только набросок. Помощь со стороны заказчика - будет.

Нужно постепенное создание и наполнение (понятно что 95% и более тут будет копипаста (значит вы должны уметь либо сами накопипастить тысячи страниц с соблюдением верстки и логики, либо уметь кому-то перепоручить, либо уметь сделать сие каким-то автоматическим способом; оставшиеся 5% - должны быть полезные уникальные материалы (подскажу).

Нужно продумывание логики меню, для чего необходимо постоянное изучение аналогичных порталов.

Цель - сделать портал лучше, чем другие аналогичные.

Бюджет - не более 30т.р. в месяц (а желательно чтобы в среднем 15т.р. в месяц получалось; возможно увеличение ежемесячного бюджета, но только если будет ясно что это точно-точно надо; в любом случае: договор на крупную сумму сразу - _даже_не рассматривается_).

Цена за месяц - потому что понятно что что-то нормальное нужно делать несколько месяцев, а потом ещё тестировать и переделывать много.

Разумеется рассматриваются исполнители только с портфолио.

зы Маленькое разъяснение для тех кому непонятно: речь о как минимум тысячах страниц.

pps На всякий случай: юридическая грамотность не нужна.