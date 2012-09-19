Доработка сайта на Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Сайт по ссылке http://paulmc.ru/

На данный момент лишь натянута вёрстка, функционируют фотоальбомы и т.п.

В общем функционал требует доработок согласно ТЗ ( во сложении)

Основными задачами являются реализация онлайн оплаты и заказа через сайт.

Следование тз строгое, если будут вопросы – отвечу.

Срок 1-2 недели

Бюджет 4000р

Пишите в скайп sanyaparkour

WordPress
13 лет назад
sanyakashin
Александр 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров