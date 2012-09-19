Сайт-визитка на основе простой CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок237 просмотров

1) нужно создать сайт на основе http://goo.gl/NIw9P

2) используем готовый шаблон с исходниками http://goo.gl/11qlq

3) нужно делать несколько корректировки в дизайне шаблона

4) объем сайта похож на http://goo.gl/IwYn2

13 лет назад
eyeland
Лаур 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров