Латвийской фирме нужен сайт под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок178 просмотров

Необходима разработка сайта под ключ. 5 страниц. Есть файлы в PSD. Нужно программирование и установка на движок (вся оплата только по факту работ). Бюджет 500 евро.

13 лет назад
webriga
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров