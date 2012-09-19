Требуется человек который сможет написать хороший код и создать класс по авторизации и ролям. Так же нужны знания по AJAX и создании ЧПУ Фреймворки не предлагать.
Латвийской фирме нужен сайт под ключ
Необходима разработка сайта под ключ. 5 страниц. Есть файлы в PSD. Нужно программирование и установка на движок (вся оплата только по факту работ). Бюджет 500 евро.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется PHP-программист (не студия и не агентство) для разработки стоматологического портала (аналоги – 32top.ru, startsmile.ru), на основе подробного ТЗ и прототипов BackEnd и FrontEnd. Технические требования: - PHP ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
В нашу команду требуется второй программист на удаленную работу. Навыки: Отличное знание PHP, MYSQL, JS, AJAX, HTML, верстка должна быть на уровне. Знание бесплатных движков типа Joomla, MODx, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт на Joomla 1.5, нужно в том же виде перенести его на платформу Битрикс. Ссылку на сайт напишу в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна рабочая форма с проверкой на заполнение полей этой формы отправки данных с сайта на почту в модальном окне. что то на подобие http//itsklad.org.uaВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, изначальная конфигурация скриптов изменялась, и теперь старые товары отображаются нормально, а вот при добавлении новых или импорте идет сдвиг левого меню с каталогом продукции: 1) нормальный вид http://luxopt.com.ua/category/guy_laroche/ 2) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
День добрый! Есть сайт обменного пункта http://wm72.com Сайт на joomla 2.5.6 Необходимо добавить скрипты автоматического обмена и ввода-вывода валют (на одну или две дополнительных кнопки). Дополнительная информация ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт http://nordstrom.ideasfirst.info/ нужно сделать его копию, изменив главную картинку и стили, к проекту прикрепил макеты. По сути перетянуть "кожу" Бюджет до $50.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищем опытного, грамотного и самое главное ответственного Битрикс-разработчика для попроектного сотрудничества в области создания корпоративных порталов и Интернет магазинов "с нуля", а также - доработки существующих сайтов. Присылайте примеры Ваших ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте. 1)Нужно сделать умный поиск. 2)Сделать Форму по которой будут заполняться данные и автоматом отправляться заполнителю и на сайт. То есть такая себе Обратная форма но немного переделанная. 3) Нужно сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад