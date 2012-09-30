Наша компания занимаеться финансами. Нам нужен краткий и локаничный сайт - визитка под ключ. Напишите ваш скайп и мы расскажем детали.
- Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Задание: В настоящее время имееться веб сайт-визитка (evrok точка eu). Необходимо произвести ре дизайн сайта, сделать привлекательный и продаваемый вид. Ждем ваши макеты - дизайны, предложения. Мы готовы оплатить ваш труд согласно вашим расценкам. ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Разыскивается иллюстратор экстра класса (вектор ). Задача — нарисовать (ТАКСУ) как лицо компании.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Задача, разработать открытку для бизнес клиентов, партнеров с новым годом 2013. Оригинальную красивую неповторимую. Открытка будет отправляться от компании (веб студии), компаниям - клиентам, а так же физическим лицам.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищем талантливого программиста с опытом работы, для реализации нашего поручения за вознаграждение - "доска объявлений".Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен человек для постоянной Html верстки и часто для натяжки на CMS. тестовое задание это HTML верстка странички сайта студии. (если хорошо справитесь и ваша работа будет годна для использования то будет денежное вознаграждение). Очень ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
нужен сайт аренды детских игрушек (пример см.). цены и предложения ждем.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
нужна верстка + натяжка + программирование (см. вложение) ждем ваши цены.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
нужно разработать форму заявки для сайта. (1. Имя 2. Телефон. 3. Описание. 5. Номер счета). СпасибоВеб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходима разработка сайта под ключ. 5 страниц. Есть файлы в PSD. Нужно программирование и установка на движок (вся оплата только по факту работ). Бюджет 500 евро.Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Наш проект простой всего 9 страниц, для торговой организации. Срочно!HTML-верстка47 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются PHP программисты в компанию-разработчика . Знание mySQL, JavaScript/jQuery, HTML, CSS. Опыт не менее 1 года. Компании больше 3 лет. Специализация web и intranet технологии, и мобильные системы. Интересные проекты для иностранных заказчиков. Опыт верстки, ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад