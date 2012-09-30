webriga

Безбардис webriga

 
43 годаЛатвия/Рига
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lusikkolbaskin
Егор 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Брендовый персонаж
Замечательный заказчик! Задача сформулированна четко, оплата в срок!
Работами Катаев Егор (lusikkolbaskin) довольны. Очень быстро и качество. Хороший подход по оплате. Гибкие условия. Нормальные отношения. Мы рекомендуем Катаев Егор (lusikkolbaskin) тем кого это касаеться.
Ответный отзыв
antony_d
Антон 
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужно разработать форму заявки для сайта
Оплату произвели в срок, платежеспособны, заказчиком WebRiga.eu доволен