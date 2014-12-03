3 месяц пошел...Разделили работу на 2 этапа...Антон безупречно сделал чуть больше половины 1 этапа попросил предоплату в размере 50% получил и пропал...Выходил на связь извинялся..проблемы говорил...я все понимаю бывает..думаю ок. Сказал все будет...и вот уже середина января, а сдвигов нет. Антон часто появляется в скайпе, но сообщения игнорит. Надеюсь на совесть исполнителя. Готов поменять отзыв если Антон сделает работу на 100%.