antony_d

Антон antony_d

 
30 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка PHP, JavaScript (jQuery)
PHP + MySQL

JavaScript, jQuery

Большой опыт работы с DLE

Отзывы заказчиков

Flautr1
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Счетчик переходов по ссылке
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
4 балла
10 лет назад
Модуль интернет магазин для DLE
DLE
3 месяц пошел...Разделили работу на 2 этапа...Антон безупречно сделал чуть больше половины 1 этапа попросил предоплату в размере 50% получил и пропал...Выходил на связь извинялся..проблемы говорил...я все понимаю бывает..думаю ок. Сказал все будет...и вот уже середина января, а сдвигов нет. Антон часто появляется в скайпе, но сообщения игнорит. Надеюсь на совесть исполнителя. Готов поменять отзыв если Антон сделает работу на 100%.
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$42
10 баллов
10 лет назад
Dle скачивание файлов с отдельного домена
DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
maksimasz
Максим 
52 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Модуль для DLE
DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
asdlegioner
Анатолий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Калькулятор на сайт
Доволен качеством работы.
Анатолий очень хороший заказчик. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
34 отзыва(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга