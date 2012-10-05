Разработать открытку с Новым годом 2013

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок220 просмотров

Задача, разработать открытку для бизнес клиентов, партнеров с новым годом 2013. Оригинальную красивую неповторимую. Открытка будет отправляться от компании (веб студии), компаниям - клиентам, а так же физическим лицам.

13 лет назад
webriga
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать фон для сайта.

    Есть сайт test1.auto.bz, на нем есть задний серый фон. Надо сделать такую же серую картинку только по тематики сайта krosbieco.ru все материалы что там есть с использованием серого и цветов что в логотипе, так же ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать персонажа

    Персонаж нужен для сайта, в шапке будит 4 главные ссылки: Разработка сайтов Графический дизайн Разработка под Android Разработка под iOS Идея такая, при наведении на каждую из них, этот персонаж ...

    AndroidiOS
    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Комикс конопляный - отрисовка

    $250

    Имеются конопляные комиксы вот такого вида: http://weedy.be/comix, отрисованые для журнала "ТРАВА". Ищу художника, способного родить таких же весёлых персонажей, для отдельного комикса. Задача - сделать комикс страниц на 30-40, что будут ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунок в векторе

    $100

    Добрый день! Нужен рисунок в векторе как тут - http://www.skinon.ru/skin_with_device+romashki_i_serdtca+telefon+apple+iphone_4s+flash то есть сердца и ромашки + добавить под рисунок надпись "Я верю в любовь!" на две строчки: "Я верю в" и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Начертить план газопровода

    Необходимо начертить план газопровода в частном доме. А именно сейчас будем делать газопровод, потом с готовой схемой хотим зарегестрировать его. Понимаю, что это не совсем правильная очерёдность, однако сроки рассмотрения очень большие, а мёрзнуть не ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламные картинки 800х600 для паблика Вконтакте

    $50

    Нашей компании (обнаженныйбизнес.рф) каждую неделю нужно рисовать новые картинки для презентации наших курсов. Пример картинки прикреплю к этому проекту. Кто готов повторить, и сделать лучше, обращайтесь. Платить будем 200 руб за каждую картинку.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Брендовый персонаж

    Разыскивается иллюстратор экстра класса (растр или вектор -- не принципиально). Платим хорошо. Задача -- нарисовать зайца как лицо компании. Идеология разработана. Ученикам, дизайнерам, карикатуристам не беспокоить. Нужен конкретно очень хороший иллюстратор. Рейтинг, ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад