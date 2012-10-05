Необходимо начертить план газопровода в частном доме. А именно сейчас будем делать газопровод, потом с готовой схемой хотим зарегестрировать его. Понимаю, что это не совсем правильная очерёдность, однако сроки рассмотрения очень большие, а мёрзнуть не охота. Незнаю с чего начать задавайте вопросы – отвечу....

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