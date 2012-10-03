Детская игра в стиле Jungle Crash (самолёт разбивает блоки бомбами). Вся игра стилизированая под сладости (шоколад, конфеты, желе). Для игры нужно нарисовать меню, клавиши, некоторые бекграунды и ...
Требуется опытный концепт-художник
Требуется концепт-художник для работы над локациями для казуальный игры жанра ХОРА, уровень качества House of 1000 Doors: Family Secrets
http://jetdogs.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-1000-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B?kartinki=1
Работа удаленная.
Локации разрабатываются с нуля, стадии:
черно-белый концепт по текстовому описанию;
цветной концепт.
Требования:
- Обязательно ссылка в письме на портфолио и резюме;
- В портфолио обязательно примеры аналогичных работ;
- В письме указывайте желаемые условия сотрудничества.
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