Требуется опытный концепт-художник

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Требуется концепт-художник для работы над локациями для казуальный игры жанра ХОРА, уровень качества House of 1000 Doors: Family Secrets

http://jetdogs.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-1000-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B?kartinki=1

Работа удаленная.

Локации разрабатываются с нуля, стадии:

черно-белый концепт по текстовому описанию;

цветной концепт.

Требования:

- Обязательно ссылка в письме на портфолио и резюме;

- В портфолио обязательно примеры аналогичных работ;

- В письме указывайте желаемые условия сотрудничества.

13 лет назад
Vlada12
42 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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