Happy Hippo. Иконки, клавиши, арт для ios игры.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок179 просмотров

Детская игра для двоих игроков - бегемот ест фрукты. Очень простая, но увлекательная.

Игру можно посмотреть на примере детской пластиковой игры Hungry Hippo.

Для игры нужно нарисовать меню, клавиши, некоторые бекграунды и рисунки.

В прикреплённых файлах имееться информация про нужные элементы интерфейса меню.

iOS
13 лет назад
Project_Manager
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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