Candy Cadze. Иконки, клавиши, арт для ios игры.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок202 просмотра

Детская игра в стиле Jungle Crash (самолёт разбивает блоки бомбами).

Вся игра стилизированая под сладости (шоколад, конфеты, желе).

Для игры нужно нарисовать меню, клавиши, некоторые бекграунды и рисунки.

В прикреплённых файлах имееться информация про нужные элементы интерфейса меню.

iOS
13 лет назад
Project_Manager
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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