Требуется отрисовать 9 зданий (110x110) Примеры существующих зданий а также желательный стиль отрисовки будут высланы исполнителю. Подробности в ЛС
Candy Cadze. Иконки, клавиши, арт для ios игры.
Детская игра в стиле Jungle Crash (самолёт разбивает блоки бомбами).
Вся игра стилизированая под сладости (шоколад, конфеты, желе).
Для игры нужно нарисовать меню, клавиши, некоторые бекграунды и рисунки.
В прикреплённых файлах имееться информация про нужные элементы интерфейса меню.
Заявки фрилансеров
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