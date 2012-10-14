Сделать макет на печать

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки261 просмотр

Добрый!

Необходимо сделать макет танцевальной платформы.

Фото и размеры высылаю.

500 рублей

13 лет назад
deniska-piter
Питерский 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$15
3 дня
Все отлично! Единственное пожелание - чуть больше внимательности)
Денусу большое спасибо за очень интересную работу!!! Спасибо за бонусы ($) к оплате!!! Только положительные отзывы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад