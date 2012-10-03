Иллюстрация для сайта

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Завершен1 заявка205 просмотров

Вот: http://nz76.ru/wp-content/uploads/2012/02/Uchitel-goda-logo.jpg

Нарисовать в таком же положении пеликана с птенцами, грудку пеликана сделать красной, как будто от туда течет кровь. Желательно до среды.

WordPress
13 лет назад
Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

katrya18
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Спасибо за отличную работу и четкое соблюдение сроков! Еще поработаем ;)
Адекватный и приятный в общении заказчик. Работать совместно понравилось.

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katrya18
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад