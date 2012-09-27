Создание изображений для игры "Стрелы Амура"

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок251 просмотр

Растровые изображения: 

1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры) 

2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ.

3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix 

4) Логотип игры 512x512pix. 

5) Элементы декора. 

Более подробное описание тех.задания после выбора исполнителя. 

Обязательное условие – предварительное согласование скетчей. Возможна выплата части суммы после согласования всех скетчей. Неприемлемо использование клипартов, работа должна быть авторской. Также готовое задание не может быть использовано Вами в портфолио и полностью принадлежит заказчику. 

В случае удовлетворительного результата возможно долгосрочное сотрудничество с полноценной рабочей загрузкой (аналогичные задания на разнообразные темы).

13 лет назад
Nadin_Murka
Надежда 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рисунок для главной страници сайта

    $150

    Необходимо нарисовать картинку для "шапки" сайта 1500*600 px, в psd формате. Фон прозрачный. 3 человека: ребёнок, подросток, взрослый, все одеты в деловой костюм, костюм одного размера. На ребёнке он свисает, на подростке он велик, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать сюжет

    Необходимо нарисовать сюжет ,в хорошем качестве, что бы можно было распечатать на плоттере, для размещения на капоте машины. Очень важно: Хорошее, профессиональное качество отрисовки + яркая передача эмоций. Сам ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен рисунок высокого качества

    Надо сделать картинку размером 1100*830 px в формате JPEG высокого качества. Необходимо также представить psd-исходник. На картинке должны быть следующие элементы: - Море на закате или ночью как ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать татуировку

    Здравствуйте. Девушке требуется нарисовать татуирувку... Точнее, доработать существующую (уже набитую) - фото тату прикрепляю. Вот пожелания непосредственно от девушки: Есть готовая татуировка, хочу её дополнить. Для этого нужно сделать готовый ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунок для дизайна сайта

    $85

    Нужен рисунок на главную страницу сайта. Тематика - сервис по оценке стоимости сайта. В рисунке нужно воплотить идею оценки стоимости сайта, что идет анализ на основе характеристик сайта и выдается стоимость ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка графики для приложения

    $350

    Необходимо нарисовать изображения: 1) 1 изображение 2048*1536 пикс. (основной экран/экран бонус-игры); 2) 12 изображений (иконок) 512*512 пикс. (предварительно 6 шт. с изображением предметов, 6 шт. с изображением живых существ); 3) рамка и ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скорреткировать образ советского плаката

    Необходим доработать образ под образ продавщицы (заменить головной убор чепчиком, возможно дорисовать волосы, заменить соотв. одежду). Либо предложить альтернативный в подобной стилистике. Образ будет использоваться в полиграфии для анонсирования ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать портрет девушки с фотографии

    дано: фото девушки, можно много вы рисуете ее портрет, не копию фотографии, а с другой одеждой в другом месте, все это дело записываете на видео (пример тут: vk.com/video165436797_163081739) в итоге должно получится видео, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад