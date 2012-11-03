Рисунок для главной страници сайта

$150
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Завершен9 заявок1386 просмотров
#1$150

Необходимо нарисовать картинку для "шапки" сайта 1500*600 px, в psd формате.

Фон прозрачный. 3 человека: ребёнок, подросток, взрослый, все одеты в деловой костюм, костюм одного размера. На ребёнке он свисает, на подростке он велик, а на взрослом он уже сидит впору. Рисунок должен быть выполнен самостоятельно, а не скачан из интернета.

Люди могут стоять в разных позах

Для сайта будет использоваться вот этот шаблон: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40205/

Цвета рисунка должны контрастировать с цветами сайта, например, чёрный костюм с красным галстуком.

И надпись: "Расти вместе с нами"

13 лет назад
podraydchik
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
Отличная работа, спасибо.
Только положительные отзывы от сотрудничества с Сергеем! Четкое ТЗ, вежливое общение и оплата в полном объёме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1

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