Рисунок для главной страници сайта

# 1 — $ 150

Необходимо нарисовать картинку для "шапки" сайта 1500*600 px, в psd формате.

Фон прозрачный. 3 человека: ребёнок, подросток, взрослый, все одеты в деловой костюм, костюм одного размера. На ребёнке он свисает, на подростке он велик, а на взрослом он уже сидит впору. Рисунок должен быть выполнен самостоятельно, а не скачан из интернета.

Люди могут стоять в разных позах

Для сайта будет использоваться вот этот шаблон: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40205/

Цвета рисунка должны контрастировать с цветами сайта, например, чёрный костюм с красным галстуком.

И надпись: "Расти вместе с нами"