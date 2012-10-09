Создание рисованного образа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок271 просмотр

Приглашаю к сотрудничеству художника - графика для создания рисованного образа для бизнеса.

Образ - персонаж будет использоваться как часть лого , в дальнейшем возможна анимация при создании клипов.

Персонаж должен быть остроумным, не сложным . Тема брэнда - клининговые услуги (уборка помещений)

13 лет назад
jascraft
55 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Если вы перфекционист и к тому же полный лох в рисовании - обратите внимание на этого художника. Когда я заказывал у Веры рисунки, я понятия не имел как все должно было выглядеть. Были какие то эмоциональные идеи и не более ))) То что я увидел - просто поразило! Вера создала образ, о котором я лишь смутно имел представление, по сути дела - каким то волшебным образом - она поняла что мне нравится (замедьте - даже не то что я хочу - я и сам понятия не имел что я хочу) и выдала результат на 5 с плюсом. Шикарный специалист! Буду обращаться и далее. Если Вам нужен качественный подход к решению задачи - настоятельно рекомендую!!!
Очень рада сотрудничеству с Александром. Побольше бы таких заказчиков! Все четко-ясно, моментальная оплата,а главное-приятное общение и позитив- как стимул творческого процесса:) Рекомендую всем! Не пожалеете!

Заявки фрилансеров

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад