Создание рисованного образа

Если вы перфекционист и к тому же полный лох в рисовании - обратите внимание на этого художника. Когда я заказывал у Веры рисунки, я понятия не имел как все должно было выглядеть. Были какие то эмоциональные идеи и не более ))) То что я увидел - просто поразило! Вера создала образ, о котором я лишь смутно имел представление, по сути дела - каким то волшебным образом - она поняла что мне нравится (замедьте - даже не то что я хочу - я и сам понятия не имел что я хочу) и выдала результат на 5 с плюсом. Шикарный специалист! Буду обращаться и далее. Если Вам нужен качественный подход к решению задачи - настоятельно рекомендую!!!