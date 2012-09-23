Требуется сделать 2 чертежа

В приложении:

1. Исходная схема.

2. Схема (чертёж №1) с коррекцией. Там меняем местами подключение генератора к нагрузке. И добавляем надпись ТТ (трансформатор) в квадратике.

3. Схема (чертёж №2) который надо сделать следующим образом: рисуем прямоугольники с размерами (как на схеме от руки) и переносим вторую часть схемы с первого чертежа (там где подключение генератора к нагрузке). Третью часть чертежа не нужно изображать.

Всё должно быть выполнено в масштабе. Чётко, ясно и аккуратно. Формат – PDF.

Я на связи. Аську кину в личку выбранному исполнителю, сделать надо срочно.