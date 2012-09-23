Необходимо красивым шрифтом написать "Ремонт под ключ" и разместить несколько иконок – молоток, плоскогубцы и т.д.
Требуется сделать 2 чертежа
В приложении:
1. Исходная схема.
2. Схема (чертёж №1) с коррекцией. Там меняем местами подключение генератора к нагрузке. И добавляем надпись ТТ (трансформатор) в квадратике.
3. Схема (чертёж №2) который надо сделать следующим образом: рисуем прямоугольники с размерами (как на схеме от руки) и переносим вторую часть схемы с первого чертежа (там где подключение генератора к нагрузке). Третью часть чертежа не нужно изображать.
Всё должно быть выполнено в масштабе. Чётко, ясно и аккуратно. Формат – PDF.
Я на связи. Аську кину в личку выбранному исполнителю, сделать надо срочно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Всем привет. Требуется следующее: На флеш или gif создать анимацию из 8-ми слайдов. На выходе творение должно органически вписываться в дизайн внутренних страниц сайта http://restprom.ru/uslugi/remont_holodilnogo_oboru... . Переходы между слайдами желательно сделать ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Рисование сюжетов для карт Таро. Карт 22, из них 11 женских и 11 мужских образов. Технические характеристики карты. Карты размером 15х9 см. или 10х7 Картинки должны быть все в центре и ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать в CorelDraw рисунок (открытку), каждое произведенное действие при построении изображения описать в Word. Оплата через сбербанк.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нарисовать метку в высоком разрешении, чтобы можно было распечатать на А4. По образцу, внутри солнышко. Исходники в ПСД (чтобы солнышко было отдельно)Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Требуется поменять на календаре календарную сетку на 2013 г. На каждый месяц+общую, всего 13 стр. Исходники в .PSD Каждую стр. сохранить в исходнике+в .TIFF без слоев.Завершен13 лет назад
Требуется новое изображение для страницы http://vk.com/afisha_vologda Недостатки старого - в уменьшенной версии не отражает тему группы. ТЗ для нового - изображение на тематику группы исходя из того, что ее ...Завершен13 лет назад
Есть сервис по созданию магнитов из своих instagram фотографий. Нужно сделать 4 иллюстрации по работе с сервисом. По шагам: 1 - войдите на сайт через свой instagram аккаунт 2 - ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Нужно срочно переделать плакат времён СССР в листовку-демотиватор. Убрать лишнее, нанести картинку и текст. Работы минут на 20.Завершен13 лет назад
Необходимо нарисовать фирменную открытку на новый год, для рассылки клиентам. В открытке должна присутствовать змея, место под логотип, можно сразу с текстом.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт13 лет назад