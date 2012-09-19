Иллюстрация инструкции по работе с сервисом

Есть сервис по созданию магнитов из своих instagram фотографий. Нужно сделать 4 иллюстрации по работе с сервисом.

По шагам:

1 - войдите на сайт через свой instagram аккаунт

2 - выберите фотографии из которых хотите сделать магниты

3 - оформите заказ и ожидайте телефонного звонка

4 - получите посылку

Все эти шаги нужно красочно иллюстрировать. Изображения планируется встроить в слайдер, общий фон страницы - белый, картинки должны вписываться в него.

Ширина - не больше 1000px.

Еще кое-что: хотелось бы, чтобы это все было выполнено в стиле рукописного наброска или чего-то подобного... НО не обязательно именно так...

По бюджету - сильно цены ломить не надо! Там работы не так много.