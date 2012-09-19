Нужно срочно переделать плакат времён СССР в листовку-демотиватор. Убрать лишнее, нанести картинку и текст. Работы минут на 20.
Иллюстрация инструкции по работе с сервисом
Есть сервис по созданию магнитов из своих instagram фотографий. Нужно сделать 4 иллюстрации по работе с сервисом.
По шагам:
1 - войдите на сайт через свой instagram аккаунт
2 - выберите фотографии из которых хотите сделать магниты
3 - оформите заказ и ожидайте телефонного звонка
4 - получите посылку
Все эти шаги нужно красочно иллюстрировать. Изображения планируется встроить в слайдер, общий фон страницы - белый, картинки должны вписываться в него.
Ширина - не больше 1000px.
Еще кое-что: хотелось бы, чтобы это все было выполнено в стиле рукописного наброска или чего-то подобного... НО не обязательно именно так...
По бюджету - сильно цены ломить не надо! Там работы не так много.
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