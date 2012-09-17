Персонаж для интернет-магазина электроники

Здравствуйте коллеги. Нужно перерисовать этого матроса http://ru.depositphotos.com/5621853/stock-illustration-Sailor-man-emblem.html но форма должна быть как здесь http://ru.depositphotos.com/7882798/stock-illustration-Captain.html?sst=0&sqc=5&sqm=29&sq=query%3Dskipper%26fppfw только белого цвета первая картинка на фотостоке стоит 9 долларов, если у вас получится дороже - ...