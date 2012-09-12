Создание арта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок180 просмотров

Требуется разработка арта для сайта в стиле фэнтези.

На ссылках показаны примеры требуемого (не все из них фэнтезийные).

Желательно увидеть аналогичный опыт работ.

http://eu.battle.net/d3/ru/

http://www.lineage2.com/en/

http://eu.battle.net/wow/ru/

http://eu.battle.net/sc2/ru/

http://aion.ru/play/

http://seacraft.sc/ru/

13 лет назад
masterlelik
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров