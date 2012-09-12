Создание арта

Здравствуйте, надо нарисовать фоновую картинку для интернет магазина на тему мужские и женские часы надо чтобы было очень красиво... Если будет что то типа этого лучше скажите сейчас http://i064.radikal.ru/1209/dc/d0f234295eb1.jpg ... (Этот вариант делал другой дизайнер) ...