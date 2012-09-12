Нужен эксклюзивный контент (рисунки и текст) для детского сайта в разделы с заданиями для детей. Задания в разделах следующие (см. прикреплённые рисунки): 1) дорисуй половинку рисунка (здесь ...
Создание арта
Требуется разработка арта для сайта в стиле фэнтези.
На ссылках показаны примеры требуемого (не все из них фэнтезийные).
Желательно увидеть аналогичный опыт работ.
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