Дизайн оклейки гоночной машины

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Закрыт4 заявки150 просмотров

Нужно очень оперативно придумать схему наклейки виниловой пленки на машину.

На машине выступает русская гонщица, поэтому должна присутствовать тема триколора + надпись TEAM RUSSIA + возможно орел с герба (в архиве он есть)

Машина будет серебристого цвета как на картинке (в архиве audi_silver.jpg)

Нужна динамичная тема чтоб не опозориться перед иностранными коллегами:)

файл artekz.ru/etc/audi_race.zip

13 лет назад
artekz99
Артем 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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