Переодеть моряка в шкипера

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Здравствуйте коллеги. Нужно перерисовать этого матроса http://ru.depositphotos.com/5621853/stock-illustration-Sailor-man-emblem.html

но форма должна быть как здесь http://ru.depositphotos.com/7882798/stock-illustration-Captain.html?sst=0&sqc=5&sqm=29&sq=query%3Dskipper%26fppfw

только белого цвета

первая картинка на фотостоке стоит 9 долларов, если у вас получится дороже - то матроса приобретем на фотостоке а от вас потребуется переодеть его в белый костюм шкипера по примеру второй картинки

скажите пожалуйста сколько будет стоить работа в 1 и во втором случаях и когда сможете сделать? спасибо.

13 лет назад
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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