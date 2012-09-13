Переодеть моряка в шкипера

Здравствуйте коллеги. Нужно перерисовать этого матроса http://ru.depositphotos.com/5621853/stock-illustration-Sailor-man-emblem.html

но форма должна быть как здесь http://ru.depositphotos.com/7882798/stock-illustration-Captain.html?sst=0&sqc=5&sqm=29&sq=query%3Dskipper%26fppfw

только белого цвета

первая картинка на фотостоке стоит 9 долларов, если у вас получится дороже - то матроса приобретем на фотостоке а от вас потребуется переодеть его в белый костюм шкипера по примеру второй картинки

скажите пожалуйста сколько будет стоить работа в 1 и во втором случаях и когда сможете сделать? спасибо.