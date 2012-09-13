Создание карты игрового мира

Есть готовые объекты: замки, домики, другие постройки, которые необходимы "вписать" в карту.

Необходимо нарисовать карту для игрового мира, который состоит из водного пространства (моря, реки, озера), равнин, лесов, скал и холмов, пустынь, вулканической поверхности, мертвых земель, каменистых равнин.

На карте 14 секторов в ширину и 13 в высоту, из них 57 морская гладь.

Размер одного сектора 250х250 точек