Создание карты игрового мира

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Есть готовые объекты: замки, домики, другие постройки, которые необходимы "вписать" в карту.

Необходимо нарисовать карту для игрового мира, который состоит из водного пространства (моря, реки, озера), равнин, лесов, скал и холмов, пустынь, вулканической поверхности, мертвых земель, каменистых равнин.

На карте 14 секторов в ширину и 13 в высоту, из них 57 морская гладь.

Размер одного сектора 250х250 точек

13 лет назад
masterlelik
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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