Создание текстур

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Закрыт3 заявки179 просмотров

Необходимо создание бесшовных текстур размером 300х300 точек для разных видов поверхностей: луг, лес, пустыня, снег, вулканическая, прибрежная полоса, безжизненная земля, горная поверхность.

А также предметов на них: камней, пней, кочек, палочек и др.

13 лет назад
masterlelik
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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