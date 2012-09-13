Нужен эксклюзивный контент (рисунки и текст) для детского сайта в разделы с заданиями для детей. Задания в разделах следующие (см. прикреплённые рисунки): 1) дорисуй половинку рисунка (здесь ...
Перевести в вектор
нужно перевести данную иллюстрацию в вектор формат cdr или eps подойдет
Заявки фрилансеров
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