Доработать рисунок-иллюстрацию

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Закрыт6 заявок155 просмотров

Необходимо доработать рисунок, выполненный в фотошопе, по слоям. Пририсовать штору, шкаф, картину, подправить причёску. что-то ещё по мелочам. Пишите кто может рисовать в таком стиле.

13 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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