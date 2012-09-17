Оформление сообщений ВКонтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок282 просмотра

Нужен дизайнер для оформления постов ВКонтакте. Т.е. для создания тематических картинок. Пример: http://vk.com/wall-29348258_12496

Работа несложная, достаточно минимальных знаний Фотошопа, доступа к фотостокам + чувство вкуса. Я выдаю список фраз, вы к каждой фразе составляете картинку (изображение + текст, см пример выше).

Мне нужно 150 картинок. Бюджет 1 500 рублей.

Оплата WMZ/ЯД.

13 лет назад
Imanager
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anna_Night
35 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Anna_Night
35 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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