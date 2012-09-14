Рисунок на футболку

Необходимо выполнить ч/б рисунок, в карандаше или в туши.

На рисунке должен быть изображен байкер на мотоцикле в определенной позе. Рисунок довольно подробный, размер рисунка – 200х300 мм.

Скорее всего придется выполнить несколько вариантов.

Просьба в ответе указать ориентировочную стоимость работы и ссылку на портфолио или примеры работ подобного рода.