Рисунки для сайта.

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Закрыт8 заявок240 просмотров

Необходимо нарисовать\разработать картинки для сайта. Макет нажодиться www.darimbit.ru/sts/

1. 4 шт. 220х150 px отражающие суть фирм.

2. 1 шт. 240x90 px для контактной информации

3. 1 шт. 290х100 px для сертификатов лицензий и пр ...

4. 5 шт. 150x150 px иконок для новостей, строительной тематики.

5. 4 шт. 960x320 px картинок, отражающих суть фирм.

Некоторые материалы в прикреплённом файле

13 лет назад
paulk
Павел 
54 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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