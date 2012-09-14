Необходимо выполнить ч/б рисунок, в карандаше или в туши. На рисунке должен быть изображен байкер на мотоцикле в определенной позе. Рисунок довольно подробный, размер рисунка – 200х300 мм. Скорее всего придется выполнить несколько ...
Рисунки для сайта.
Необходимо нарисовать\разработать картинки для сайта. Макет нажодиться www.darimbit.ru/sts/
1. 4 шт. 220х150 px отражающие суть фирм.
2. 1 шт. 240x90 px для контактной информации
3. 1 шт. 290х100 px для сертификатов лицензий и пр ...
4. 5 шт. 150x150 px иконок для новостей, строительной тематики.
5. 4 шт. 960x320 px картинок, отражающих суть фирм.
Некоторые материалы в прикреплённом файле
Заявки фрилансеров
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