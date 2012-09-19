Художник для раскраски фонов

Требуются опытные художники, которые могут раскрашивать 3d-модели в заданном стиле, перекрашивать существующие фоны (делать их ярче) и/или рисовать скетчи для 3d-моделей.

Желательна работа на постоянной основе. Т.е. при выполнении одного задания сразу же переходим к следующему.

Примеры раскраски модели, раскраски фона и скетча прилагаю, чтобы было понятной какой стиль и уровень работ требуется.

Крайне приветствуется ответственное отношение к работе, возможность отвечать на email с периодичностью хотя бы раз в день.