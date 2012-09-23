Сделать коллаж-демотиватор из плаката.

Требуются опытные художники, которые могут раскрашивать 3d-модели в заданном стиле, перекрашивать существующие фоны (делать их ярче) и/или рисовать скетчи для 3d-моделей. Желательна работа на постоянной основе. Т.е. при выполнении одного задания сразу же переходим ...