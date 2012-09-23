Сделать коллаж-демотиватор из плаката.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок208 просмотров

Нужно срочно переделать плакат времён СССР в листовку-демотиватор. Убрать лишнее, нанести картинку и текст. Работы минут на 20.

13 лет назад
vik-tor
Виктор 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$15
1 день
Нужно было срочно, качества особого не требовалось. Но сделано было и срочно и высококачественно. Я остался очень доволен.
Отличный заказчик, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад