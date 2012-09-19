Нужно нарисовать примерно также, как во вложенном файле
Срочно доделать меню. Приватно для 19Pavel88
Есть меню, необходимо добавить позиции и красиво его оформить.
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