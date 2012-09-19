Срочно доделать меню. Приватно для 19Pavel88

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка142 просмотра

Есть меню, необходимо добавить позиции и красиво его оформить.

ТЗ на почте

13 лет назад
Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

19Pavel88
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Павел не то, что оперативно, ну просто супер-мега оперативно сделал то, о чём я просила. Я ещё не успевала закончить формулировать мысль, а он уже высылает варианты. Спасибо за отличную работу!
Как и всегда, работать с Аллой - одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

19Pavel88
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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