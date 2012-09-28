Картинка + иконки

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Завершен16 заявок255 просмотров

Нужна большая картинка (шапка сайта) + иконки разделов. Стиль - естественный. Тематика - стройка

13 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

svechnov
Дмитрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
7 дней
Немного дольше ожидаемого, но результат удовлетворил всех! Хорошая работа
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Заявки фрилансеров

svechnov
Дмитрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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