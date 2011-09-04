svechnov

Дмитрий svechnov

 
32 годаРоссия/Липецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
создание сайтов, разработка дизайна сайтов
Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
dmitren
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Шапка для сайта
Все супер
Очень приятно было работать с Александром, остались лишь положительные эмоции.
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jax
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов(-2)
$50
0 баллов
11 лет назад
Доработка дизайна
Пропал не сделав задание.
Ну раз вы мне, то я вам, не пропадал, со мной можно было связаться как угодно, не обязательно через сайт. Я смотрю от вас по этому проекту никто не в восторге, но и на самом деле проект странный. Удачи вам в работе. С уважением, Дмитрий.
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the_one
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Картинка + иконки
Немного дольше ожидаемого, но результат удовлетворил всех! Хорошая работа
Отличный заказчик, мгновенная оплата, надежный человек
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sau7777
Антон 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Баннеры + обработка фотографий
Быстро и качественно выполнил поставленную задачу.
Сработались сразу, Антон все понятно объяснил, было приятно работать, оплата без задержек.
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Ruslala
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Отрисовать схему проезда
Дмитрий очень оперативно выполнил задание. спасибо большое. сотрудничеством более, чем довольна)
Работал с Натальей, остались только положительные эмоции.
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