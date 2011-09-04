создание сайтов, разработка дизайна сайтов
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Все супер
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Александром, остались лишь положительные эмоции.
$50
0 баллов
11 лет назад
Пропал не сделав задание.
Ответный отзыв
Ну раз вы мне, то я вам, не пропадал, со мной можно было связаться как угодно, не обязательно через сайт. Я смотрю от вас по этому проекту никто не в восторге, но и на самом деле проект странный. Удачи вам в работе. С уважением, Дмитрий.
$30
10 баллов
11 лет назад
Немного дольше ожидаемого, но результат удовлетворил всех! Хорошая работа
Ответный отзыв
Отличный заказчик, мгновенная оплата, надежный человек
$50
10 баллов
12 лет назад
Быстро и качественно выполнил поставленную задачу.
Ответный отзыв
Сработались сразу, Антон все понятно объяснил, было приятно работать, оплата без задержек.
$5
10 баллов
13 лет назад
Дмитрий очень оперативно выполнил задание. спасибо большое. сотрудничеством более, чем довольна)
Ответный отзыв
Работал с Натальей, остались только положительные эмоции.