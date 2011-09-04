Ну раз вы мне, то я вам, не пропадал, со мной можно было связаться как угодно, не обязательно через сайт. Я смотрю от вас по этому проекту никто не в восторге, но и на самом деле проект странный. Удачи вам в работе. С уважением, Дмитрий.