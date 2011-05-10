Владение программами: Adobe photoshop,- illustrator,-Inesign
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
12 лет назад
Огромное спасибо Наталье!!! Всё было сделано очень чётко и в обещанные сроки. Творческий подход и дизайнерское видение на высоте!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Ириной: четкое ТЗ, быстрая оплата и приятное общение)) очень рекомендую)
$15
10 баллов
12 лет назад
ОБАЛДЕННО! Круто! ВЕЛИКОЛЕПНО! Один восторг. Это не были визитки, это было произведение искусства.
$10
10 баллов
12 лет назад
Сделано все качественно, итоговая работа нравится. Немножко медленно, но по нужным мне срокам успела. Хорошо относится к замечаниям, даже к совсем мелким и несущественным. Приятна в общении.
Ответный отзыв
Спасибо Денису за интересный проект) очень приятный заказчик.рекомендую!
$100
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу, всё было сделано, все мелочи учтены!
Ответный отзыв
Очень нравится работать с Антоном)) в который раз - спасибо за интересный проект!
$90
10 баллов
13 лет назад
Спасибо, всё было сделано качественно и в срок.
Ответный отзыв
Приятно было поработать с Антоном снова.интересный заказ и быстрая оплата)). спасибо))
Верстка полиграфии
8 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $1
от 1 дня
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Наружная реклама
3 отзыва
от $1
от 1 дня
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Баннеры
2 отзыва
от $1
от 1 дня
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Дизайн сайтов
2 отзыва
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Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $1
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Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
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