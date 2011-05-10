Ruslala

Наталья Ruslala

 
38 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Владение программами: Adobe photoshop,- illustrator,-Inesign

IllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Djaga
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Макет дипломов
Огромное спасибо Наталье!!! Всё было сделано очень чётко и в обещанные сроки. Творческий подход и дизайнерское видение на высоте!
Очень понравилось работать с Ириной: четкое ТЗ, быстрая оплата и приятное общение)) очень рекомендую)
Ответный отзыв
masterden
Денис 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-3)
$15
10 баллов
12 лет назад
Дизайн визитки и вывески
ОБАЛДЕННО! Круто! ВЕЛИКОЛЕПНО! Один восторг. Это не были визитки, это было произведение искусства.
Blair
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сделать макет наклейки для розеток 52х49 мм
Сделано все качественно, итоговая работа нравится. Немножко медленно, но по нужным мне срокам успела. Хорошо относится к замечаниям, даже к совсем мелким и несущественным. Приятна в общении.
Спасибо Денису за интересный проект) очень приятный заказчик.рекомендую!
Ответный отзыв
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Дизайн флага + шеврона. Приватно для Ruslala
Спасибо за работу, всё было сделано, все мелочи учтены!
Очень нравится работать с Антоном)) в который раз - спасибо за интересный проект!
Ответный отзыв
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$90
10 баллов
13 лет назад
Плакат, листовки, карта, визитки.
Спасибо, всё было сделано качественно и в срок.
Приятно было поработать с Антоном снова.интересный заказ и быстрая оплата)). спасибо))
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
8 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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