Djaga

Ирина Djaga

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ирина Калгушкина (Руденко)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение в Инстаграм

    Необходимо продвижение страницы магазина travel товаров в Инстаграм. Просьба сразу писать то, что вы можете предложить - описание услуг + стоимость работы. А также прикреплять свои кейсы. Заявки типа "Готов" - не рассматриваю. Если готовы, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Картинки/баннеры для слайдера на сайте

    Нужно сделать картинки/баннеры для слайдера сайта магазина аксессуаров д/путешествий: 2-3 картинки с надписями. Скорее всего будет так: общая картинка о товаре, скидки, быстрая доставка. Размеры и тематику я потом дам. Слайды должны быть ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип и аватарка для соц.сетей

    Для интернет-магазина аксессуаров для путешествий нужно: создание логотипа и аватарки для соц.сетей. А также разработка единого стиля для картинок с постами. Сразу скажу, у меня нет визуального представления как это должно быть. Поэтому буду ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Запись телефонного приветствия

    ТОЛЬКО мужской голос! Записать короткое телефонное приветствие, без музыки, не более 20 слов. Файл предоставить в формате mp3, чистым, без шумов и искажений. Рассматриваю заявки только с примерами работ!

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание текста для сайта

    Необходимо написать текст для сайта event-компании в раздел "О нас". Текст должен быть не большой, но содержательный, и интересный по структуре, чтобы можно было его красиво и читабельно расположить на странице. Сайт пока в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание логотипа

    Необходимо разработать логотип для компании, специализирующейся на подборе площадок для проведения мероприятий. Подробности после выбора исполнителя.

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта для event-компании

    Необходимо создать сайт "под ключ": дизайн (возможно по готовым шаблонам, но с добавлением индивидуальной стилистики), наполнение основных страниц. Сайт на базе битрикс или любого другого движка с возможностью редактирования информации обычными пользователями в дальнейшем; сайт ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    Необходимо разработать логотип для event-компании. Логотип должен отражать название и возможно иметь фирменный значок (это обсуждается в процессе работы). Логотип должен быть гибким в отображении, т.е. легко видоизменяться цветом или каким-то небольшим рисунком для ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн бейджа и памятки для МТС

    Необходимо разработать дизайн и подготовить допечатный макет бейджа и памятки, а также электронную памятку для рассылки. Все должно быть в едином концепте. Во вложении 3 файла: 1. ТЗ 2-3. С наполнением памятки. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание эмблемы мероприятия

    Добрый день! Необходимо разработать эмблему мероприятия (конференция на п/о Камчатка), используя логотип компании. Сроки короткие. Эмблема нужна в понедельник 2 марта в течение дня. Сложностей в прорисовке и проч. никаких ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет баннеров

    Необходимо разработать 2 макета баннеров для последующей печати. Формат файлов - cdr. Тематика - корпоративный новый год 2015. 1. Эскиз задник сцены на новогоднюю тематику с логотипом компании - ...

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка картинок

    Нужно разработать 2-е веселые картинки для конкурса по примеру "Хорошие шутки" http://www.youtube.com/watch?v=YLV-HCYLZos#t=25. Это могут быть нарисованные картинки, или склеенные фото, на усмотрение дизайнера. Нужно сделать так, чтобы можно было закрыть 1/2 картинки и целый ...

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копия рисунка

    Необходимо сделать копию рисунка, приложенного к проекту БЕЗ ФОНА, т.е. только мальчика+девочку со снежным сердцем. В векторе, желательно cdr. Нужно внести лишь одно изменение: волосы девочки должны быть коричневыми. Всё остальное желательно отразить ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макеты значков

    Необходимо разработать 4 макета для круглых закатных значков. Макет нужен в кореле с возможностью редакции слоев. Сроки предварительной сдачи — 29 августа (вечер). Диаметр макета не принципиален, т.к. его можно менять. Значки используются на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Эскиз баннера ко Дню Строителя

    $20

    Добрый день! В короткие сроки до 05.08.2014 г. (завтра) необходим эскиз баннера, посвященный Дню Строителя. Сделать фон, вставить лого компании, сделать надпись. Бюджет 20 $ = ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет фан-денег с логотипом компании

    Необходимо сделать макет корпоративных денег компании, 3 номинала. Логотип прилагаю к письму. Деньги должны называться НКСики. Цветовая гамма выдержана в цветах логотипа. Номинал: 100, 200, 500 НКСиков. Деньги будут использованы в корпоративной игре. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка эскиза баннеров и плана рассадки гостей

    $100

    Добрый день! Для корпоративного мероприятия в стиле Средневековье необходимо разработать: 1) Эскиз баннера - задник сцены 2) Стилизованный под Средневековье план рассадки гостей за банкетными столами в шатре. 3) Символичный стилизованный ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

n0vember
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка баннера для дальнейшей печати
Хороший заказчик, своевременная оплата.
Все выполнено в срок, качественно и быстро.
Ответный отзыв
Art_team38
Артемий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Картинки/баннеры для слайдера на сайте
Работать с Ириной одно удовольствие! Задачи по творческой составляющей не тривиальные и от этого многим интересны. Оплата сразу без каких либо задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Артемий профессионал на все 100%. Подошел к работе очень креативно. В результате я получила больше, чем даже ожидала. При случае буду рада новому сотрудничеству!
Ответный отзыв
ArturDiodand
Артур 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Запись телефонного приветствия
Ирина четко поставила задачу, оплатила в срок. Было приятно общаться, рад сотрудничеству!
Артур прекрасный исполнитель! Все выполнено четко и быстро! Спасибо!
Ответный отзыв
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написание текста для сайта
Ирина приятный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо Надежде за быстрое и четкое исполнение!
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта для event-компании
Очень доволен сотрудничеством с Ириной! Умение ясно ставить задачи, обсуждать и предлагать, хороший вкус и приятное общение делают ее одним из лучших моих заказчиков за многолетний период работы. А своевременная оплата и приятное общение дополняют эту картину :) Рекомендую Ирину как ответственного и хорошего заказчика. Продолжаем с ней дальнейшее сотрудничество.
Огромное спасибо Сергею за проделанную работу. Все сделано на высоком профессиональном уровне, обещанные сроки ни разу не нарушены! Всегда на связи! Очень приятное общение, полное понимание клиента. Что не маловажно, мне не пришлось штудировать сайты конкурентов и показывать, какие мне нравятся, а какие нет (я уже сталкивалась с этим ранее неоднократно). Сергей сам предложил стильный и современный дизайн исходя из моего краткого ТЗ, который просто не мог не понравиться! Так что однозначно рекомендую Сергея как ответственного профессионала своего дела. В дальнейших проектах буду рада сотрудничеству!
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