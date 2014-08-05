Необходимо продвижение страницы магазина travel товаров в Инстаграм. Просьба сразу писать то, что вы можете предложить - описание услуг + стоимость работы. А также прикреплять свои кейсы. Заявки типа "Готов" - не рассматриваю. Если готовы, ...
- Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать картинки/баннеры для слайдера сайта магазина аксессуаров д/путешествий: 2-3 картинки с надписями. Скорее всего будет так: общая картинка о товаре, скидки, быстрая доставка. Размеры и тематику я потом дам. Слайды должны быть ...Завершен8 лет назад
Для интернет-магазина аксессуаров для путешествий нужно: создание логотипа и аватарки для соц.сетей. А также разработка единого стиля для картинок с постами. Сразу скажу, у меня нет визуального представления как это должно быть. Поэтому буду ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт8 лет назад
ТОЛЬКО мужской голос! Записать короткое телефонное приветствие, без музыки, не более 20 слов. Файл предоставить в формате mp3, чистым, без шумов и искажений. Рассматриваю заявки только с примерами работ!Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо написать текст для сайта event-компании в раздел "О нас". Текст должен быть не большой, но содержательный, и интересный по структуре, чтобы можно было его красиво и читабельно расположить на странице. Сайт пока в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать логотип для компании, специализирующейся на подборе площадок для проведения мероприятий. Подробности после выбора исполнителя.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать сайт "под ключ": дизайн (возможно по готовым шаблонам, но с добавлением индивидуальной стилистики), наполнение основных страниц. Сайт на базе битрикс или любого другого движка с возможностью редактирования информации обычными пользователями в дальнейшем; сайт ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать логотип для event-компании. Логотип должен отражать название и возможно иметь фирменный значок (это обсуждается в процессе работы). Логотип должен быть гибким в отображении, т.е. легко видоизменяться цветом или каким-то небольшим рисунком для ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется файл в формате INDESIGN. Необходимо внести незначительную редакцию (добавить информацию текстовую и убрать картинку) и прислать в формате jpeg. Готовность - 21.08 вечер. Подробности пришлю.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Доработка существующего логотипа компанииЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходима разработка 3-4 слоганов компании. Компания занимается организацией корпоративного мероприятия.Нейминг и Слоганы20 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн и подготовить допечатный макет бейджа и памятки, а также электронную памятку для рассылки. Все должно быть в едином концепте. Во вложении 3 файла: 1. ТЗ 2-3. С наполнением памятки. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать эмблему мероприятия (конференция на п/о Камчатка), используя логотип компании. Сроки короткие. Эмблема нужна в понедельник 2 марта в течение дня. Сложностей в прорисовке и проч. никаких ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать 2 макета баннеров для последующей печати. Формат файлов - cdr. Тематика - корпоративный новый год 2015. 1. Эскиз задник сцены на новогоднюю тематику с логотипом компании - ...Наружная реклама16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать 2-е веселые картинки для конкурса по примеру "Хорошие шутки" http://www.youtube.com/watch?v=YLV-HCYLZos#t=25. Это могут быть нарисованные картинки, или склеенные фото, на усмотрение дизайнера. Нужно сделать так, чтобы можно было закрыть 1/2 картинки и целый ...Иконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать копию рисунка, приложенного к проекту БЕЗ ФОНА, т.е. только мальчика+девочку со снежным сердцем. В векторе, желательно cdr. Нужно внести лишь одно изменение: волосы девочки должны быть коричневыми. Всё остальное желательно отразить ...Завершен10 лет назад
Необходимо разработать 4 макета для круглых закатных значков. Макет нужен в кореле с возможностью редакции слоев. Сроки предварительной сдачи — 29 августа (вечер). Диаметр макета не принципиален, т.к. его можно менять. Значки используются на ...Завершен11 лет назад
- $20
Добрый день! В короткие сроки до 05.08.2014 г. (завтра) необходим эскиз баннера, посвященный Дню Строителя. Сделать фон, вставить лого компании, сделать надпись. Бюджет 20 $ = ...Баннеры21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать макет корпоративных денег компании, 3 номинала. Логотип прилагаю к письму. Деньги должны называться НКСики. Цветовая гамма выдержана в цветах логотипа. Номинал: 100, 200, 500 НКСиков. Деньги будут использованы в корпоративной игре. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Добрый день! Для корпоративного мероприятия в стиле Средневековье необходимо разработать: 1) Эскиз баннера - задник сцены 2) Стилизованный под Средневековье план рассадки гостей за банкетными столами в шатре. 3) Символичный стилизованный ...Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад