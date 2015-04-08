Отрисовка баннера для дальнейшей печати

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок353 просмотра
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Необходимо нарисовать баннер для летнего корпоративного мероприятия финансовой инвестицонной компании. Баннер в дальнейшем будет напечатан в размере 6,3 х 3,3 м.

Фон: необходимо сделать его ярким, красочным и летним. Это должен быть рисунок, а не фото!

Идея мероприятия "ФИНАМенальное лето" (название компании "ФИНАМ")

На баннере размещаем надписи: "С днём рождения!", "ФИНАМенальное лето" (первая часть слова состоит из логотипа, остальное приписывается), "будь на солнце, не прячься в тени".

Логотип предоставлю. Сроки - максимум до конца следующей недели макет должен быть утверждён.

Формат макета в векторе.

12 лет назад
Djaga
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
n0vember
Сергей 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Все выполнено в срок, качественно и быстро.
Хороший заказчик, своевременная оплата.
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