Отрисовка баннера для дальнейшей печати

Необходимо нарисовать баннер для летнего корпоративного мероприятия финансовой инвестицонной компании. Баннер в дальнейшем будет напечатан в размере 6,3 х 3,3 м.

Фон: необходимо сделать его ярким, красочным и летним. Это должен быть рисунок, а не фото!

Идея мероприятия "ФИНАМенальное лето" (название компании "ФИНАМ")

На баннере размещаем надписи: "С днём рождения!", "ФИНАМенальное лето" (первая часть слова состоит из логотипа, остальное приписывается), "будь на солнце, не прячься в тени".

Логотип предоставлю. Сроки - максимум до конца следующей недели макет должен быть утверждён.

Формат макета в векторе.