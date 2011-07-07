Нарисовать стикер с 4 пиктограммами

Суть задачи:

Производитель поставляет машину, при первом запуске которой необходимо обломить кончик медной трубки. Сделать это должен пользователь машины самостоятельно, а помочь ему должен Ваш стикер. При этом трубку нельзя выдергивать, нельзя откусывать кусачками (при откусывании кусачками происходит опрессовка кончика трубки), а можно именно обламывать по специально нанесенной риске, чтобы кончик трубки имел отверстие.

Как я это вижу:

Пиктограмма 1

Трубочка в виде перевернутой буквы J, которую держат пальцы. Стрелочками показаны переламывающие движения.

Пиктограмма 2

Увеличенная трубочка, где видно что кончик трубки имеет форму буквы O и буквы OK!

Пиктограмма 3

Трубочка в виде перевернутой буквы J, которую перекусывают кусачками. Перечеркнута.

Пиктограмма 4

Увеличенная трубочка, где видно что кончик трубки сплющен. Перечеркнута.

В помощь Вам реальные фотографии. Архив по ссылке http://www.espressomaster.ru/trubka.zip

01 и 02 так выглядит трубка с нынешним текстовым стикером.

03 ломаем. Внимание! Ломать трубку будем прямо там где она показана на первых двух фото. Достали ее для большей наглядности.

04 кончик трубки правильной формы.

05. откусываем кусачками. (пиктограмма 3)

05. кончик трубки после кучек (пиктограмма 4)

Пожалуйста, если что-либо непонятно просто скачайте архив и прочитайте задачу еще раз. В предложении, пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.

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