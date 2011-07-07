Нарисовать стикер с 4 пиктограммами

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Суть задачи:

Производитель поставляет машину, при первом запуске которой необходимо обломить кончик медной трубки. Сделать это должен пользователь машины самостоятельно, а помочь ему должен Ваш стикер. При этом трубку нельзя выдергивать, нельзя откусывать кусачками (при откусывании кусачками происходит опрессовка кончика трубки), а можно именно обламывать по специально нанесенной риске, чтобы кончик трубки имел отверстие.

Как я это вижу:

Пиктограмма 1

Трубочка в виде перевернутой буквы J, которую держат пальцы. Стрелочками показаны переламывающие движения.

Пиктограмма 2

Увеличенная трубочка, где видно что кончик трубки имеет форму буквы O и буквы OK!

Пиктограмма 3

Трубочка в виде перевернутой буквы J, которую перекусывают кусачками. Перечеркнута.

Пиктограмма 4

Увеличенная трубочка, где видно что кончик трубки сплющен. Перечеркнута.

В помощь Вам реальные фотографии. Архив по ссылке http://www.espressomaster.ru/trubka.zip

01 и 02 так выглядит трубка с нынешним текстовым стикером.

03 ломаем. Внимание! Ломать трубку будем прямо там где она показана на первых двух фото. Достали ее для большей наглядности.

04 кончик трубки правильной формы.

05. откусываем кусачками. (пиктограмма 3)

05. кончик трубки после кучек (пиктограмма 4)

Пожалуйста, если что-либо непонятно просто скачайте архив и прочитайте задачу еще раз. В предложении, пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.

Оплата внутри сервиса.

12 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Valu11
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$22
2 дня
Отличный стикер. Спасибо, Валентина
Хороший заказчик! Работаем не первый раз! Оплата без проблем! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Обработка карты Украины

    Существует программа Национальный атлас (http://powertracker.org/viewtopic.php?t=66762) в котором есть общая карта грунтов Украины. Необходимо из этой карты вырезать несколько областей по их ТОЧНЫМ (административным) границам, плюс короткое описание и легенда. Качество фотографии должно быть максимальное (для ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн авто

    Добрый день! Есть задача по стайлингу авто. Хонда цивик 5Д. Занимаюсь шинами и дисками (интернет-магазин). хотелось бы видеть на машине что-то абстрактное, привлекающее внимание на дороге. на машине должне быть размещен адрес сайта: allrezina.ru. Корпоративные ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовка эскиза

    Здравствуйте! Нужно отрисовать эскиз. Техника и уровень исполнения как в приложении. Жду предложений по цене и срокам. Просьба - давать конкретные ссылки на ваши аналогичные работы.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перерисовать иллюстратор

    Здравствуйте. Есть файл иллюстратора. Нужно его переделать (перерисовать) так, чтобы при сохранение в формате JPEG или PNG в размере 120*120 пикс. было хорошее качество. Чтобы надписи были читабельными, рисунки точными.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать персонажа для детской игры на iPad.

    $50

    Требуется нарисовать изображение персонажа для концепта детской игры 5-8 лет на iPad. В дальнейшем потребуется разработка всего графического контента для игры. Требования к персонажу: 1. Изобразить неподвижно на прозрачном фоне. Енот Рони. Маленький пушистый зверек. Милый и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад